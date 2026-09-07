צה"ל תכנן אתמול תקיפה נגד מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. במהלך התקיפה זוהתה התקהלות אזרחים בסמוך למחבל. מכיוון שלא ניתן היה לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת כדי למנוע פגיעה באזרחים. דובר צה"ל הדגיש כי האירוע ממחיש את מחויבות הצבא להבחין בין מחבלים לאזרחים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים.

ב. ניסני