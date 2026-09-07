מבזקים נוספים
צעיר בן 20 נפצע אנוש באירוע אלימות בטמרה
צעיר כבן 20 נפצע באורח אנוש באירוע אלימות בשכונת אל שריף בטמרה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום לאחר שהצעיר איבד הכרה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה עם פציעות חודרות כשמצבו מוגדר אנוש. רופא ד"ר מוחמד עואד והחובשים אחמד יאסין ומחמוד חיג'אזי העניקו לו טיפול רפואי ומתן תרופות מצילות חיים.קובי רוזן
צה"ל הסיט חימוש בזמן אמת למניעת פגיעה באזרחים בעזה
צה"ל תכנן אתמול תקיפה נגד מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. במהלך התקיפה זוהתה התקהלות אזרחים בסמוך למחבל. מכיוון שלא ניתן היה לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת כדי למנוע פגיעה באזרחים. דובר צה"ל הדגיש כי האירוע ממחיש את מחויבות הצבא להבחין בין מחבלים לאזרחים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים.ב. ניסני
צה"ל הסיט טיל שהיה באוויר כדי להציל אזרחים בעזה | צפו בתיעוד
במהלך תקיפת מחבל חמאס זוהתה התקהלות אזרחים • החימוש הוסט ממסלולו בזמן אמת כדי לא לפגוע באזרחים | צפו בתיעוד מהרצועה (צבא וביטחון)ב. ניסני
בית ספר המריבה בבני ברק: מכתב חריג של רב השכונה: "עגמת נפש נוראית"
רב השכונה הגאון רבי יהודה אריה שווארץ, חושף את הרקע למפגש בין תלמידי המוסדות • ראש הישיבה הורה על עיכוב פתיחת הלימודים בחצי שעה | המכתב המלא (חרדים)קובי ישראל
בן גביר הציע למקורבו החרדי מקום ברשימה - והוא סירב; זו הסיבה
השר בן גביר הציע ליועצו הבכיר אריאל אלחרר מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית • אלחרר הודה אך סירב: "מערך דוברות חזק חיוני במיוחד" | "דווקא עכשיו אני נדרש להמשיך במשימה" (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
"זה מה שיגן עלינו"; המסר של האדמו"ר מזוטשקא לקראת ראש השנה
מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הטישים החדש בבני ברק • קודם התפילה נשא האדמו"ר משא התעוררות נוקב, והתמקד בשמירת שבת כ"מליץ יושר" לקראת ראש השנה שחל בשבת • בהמשך ירד לפני התיבה בנוסח המלבב (חסידים)חיים רוזנבוים
אשמורת הבוקר בווילאמסבורג: סליחות ראשונות ב'תולדות צבי ד'ספינקא'
מאות חסידי תולדות צבי ד'ספינקא התכנסו אתמול (ראשון), באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בווילאמסבורג | בסיום המעמד עברו הקהל להתברך בברכת השנים (חסידים)חיים רוזנבוים
שני גברים נפצעו באירוע אלימות בלוד
שני גברים נפצעו הערב (17:44) באירוע אלימות בשדרות צה"ל בלוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית החולים שמיר-אסף הרופא גבר כבן 60 וגבר כבן 40, שניהם במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן