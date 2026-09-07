מתוק מדבש; הראשל"צ בירך את ילדי רעננה

מבזקים נוספים
גבר בן 30 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בצומת תל ערד
גבר כבן 30 נפצע הערב (20:07) בתאונת דרכים בה רכבו התנגש בעמוד על כביש 31 בצומת תל ערד. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת בטן.קובי רוזן
פיצוץ באגודת ישראל: גור הדיחה את נציג צאנז מהרשימה לכנסת
ישיבת מועצת אגודת ישראל התפוצצה במהלך ההצבעה על הרשימה • נציגי גור דרשו להדיח את משה שמעון רוט מהמקום החמישי | "ביזוי של חבר מועצת גדולי התורה" (חרדים)קובי ישראל
הישיבות הליטאיות שעברו לשעון חורף - בגלל המנהג האשכנזי | מעייריב
דרמה בבעלזא: חבר הכנסת אייכלר מוחלף | מכה למוטי לייטנר: השיריון של גולדברגר טורף את הקלפים | הישיבות שעברו לשעון חורף ומשנות את כללי המשחק | כלא אלף: המיזם החרדי שתופס תאוצה | רה"י הגר"ר אלבז בהפתעה ללוחמי מג"ב (מעייריב)איצלה כץ
בית שמש: חרדי נחנק כשאכל שניצל ונאבק על חייו - פונה במצב קשה
גבר חרדי בן 53 איבד הכרה בביתו ברמה ד׳ • צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה מאומצת והחזירו את ליבו לפעום | פונה לשערי צדק במצב קשה (חדשות חרדים)דוד הכהן
תן נגוע בכלבת במעיין ברוך שבגליל העליון
משרד הבריאות הודיע על תן נגוע בכלבת שנמצא ביישוב מעיין ברוך בגליל העליון. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-7 בספטמבר 2026. המשרד קורא למי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור עם בעל חיים משוטט בין 20.08-03.09 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת בטלפון 04-6994257 או 04-6994200 לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. החקירה האפידמיולוגית נמשכת וכרגע לא ידוע על מגעים.יוסי נכטיגל
חיסול כפול בעזה: שני מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחות צה"ל - חוסלו
צבחי חדר אלבטריחי מגא"פ ואחמד פואד חליל חלס מחמאס חוסלו בתקיפות מדויקת • שני המחבלים הטמינו מטענים נגד כוחות צה"ל ברצועה | התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי (צבא וביטחון)ב. ניסני
אחרי הכישלון של ארדן, עליזה בלוך מצטרפת לעוד מפלגה שלא בטוח עוברת את אחוז החסימה
ראש עיריית בית שמש לשעבר הצטרפה לרשימת כחול לבן, לאחר שארדן החליט לעזוב את המפלגה • גנץ: "תוספת משמעותית" | "המחויבות שלי לאחדות" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובר • צפו
פיגוע דקירה בשומרון: בן 20 נפצע, המחבל חוסל | תרגיל "רוח דרומית": נערכים למתווה שבעה באוקטובר בדרום | טלטלה בבעלזא: ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק | שריון חרדי ב"עוצמה יהודית": יוסי גולדברגר במקום התשיעי | ניצחון הימין הקיצוני בגרמניה מעורר חרדה בקהילה היהודית | אסון במיאמי: מטוס מטען התרסק, חמישה נהרגו | אמבה בכינרת: משרד הבריאות מזהיר, אין איסור רחצה | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי