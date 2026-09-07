מתן כהנא במסר לגנץ: ״מפלגות שלא מגיעות לשישה מנדטים, שיפרשו״

ג'בריל רג'וב, המזכיר הנכנס של הוועד המרכזי של פת"ח, הכריז כי אין אפשרות לקיים את הבחירות ברשות הפלסטינית בנובמבר הקרוב. לדבריו, היה צורך לנקוט שורה של צעדים לפני פרסום הצו לקיום הבחירות, והן היו צריכות להתקיים לאחר דיאלוג לאומי כולל. נשיא הרשות מחמוד עבאס (אבו מאזן) פרסם לפני חודשים צו נשיאותי לקיום בחירות בנובמבר. הבחירות האחרונות ברשות נערכו לפני יותר מ-20 שנה.

קובי אטינגר