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איש התקשורת החרדי חגג בר מצווה לבנו - כולם התייצבו לשמח | גלריה
איש התקשורת מאיר ברגר הכתב הפוליטי של עיתון 'המבשר' ומבעלי אתר החדשות 'אשדודס', חגג בר מצווה לבנו ישעיה ישכר ברגר, באירוע מתוקשר בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • צפו בגלריה של הצלם שוקי בריכטאאיציק אוחנה
נער בן 14 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים חשמליים בעכו
נער בן 14 נפצע הערב (21:20) במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב דוד רמז בעכו. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
בריטניה מחשבת מחדש את יחסיה עם ישראל: גל סנקציות חדש בדרך
בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)אריה רוזן
פרצו למבנה ועקרו מזוזות: העירייה ניסתה לפנות בית ספר חרדי בניגוד לחוק | צפו
עיריית חיפה ניסתה בשעה האחרונה לפנות בית ספר חרדי של תלמידות שכונת נו"ש בניגוד לחוק | שוטרים שהוזעקו למקום הורו להם להסתלק מהמקום (בארץ)קובי ישראל
בכיר בפת"ח: לא ניתן לקיים בחירות ברשות בנובמבר
ג'בריל רג'וב, המזכיר הנכנס של הוועד המרכזי של פת"ח, הכריז כי אין אפשרות לקיים את הבחירות ברשות הפלסטינית בנובמבר הקרוב. לדבריו, היה צורך לנקוט שורה של צעדים לפני פרסום הצו לקיום הבחירות, והן היו צריכות להתקיים לאחר דיאלוג לאומי כולל. נשיא הרשות מחמוד עבאס (אבו מאזן) פרסם לפני חודשים צו נשיאותי לקיום בחירות בנובמבר. הבחירות האחרונות ברשות נערכו לפני יותר מ-20 שנה.קובי אטינגר
מהפכה בבנקאות: צ'קים דחויים יופקדו ישירות מהנייד
החל מהשבוע הבא יוכלו הלקוחות להפקיד צ'קים דחויים עד סכום של מאה אלף שקל ולטווח של עד שלושה עשר חודשים ישירות דרך אפליקציות הבנקים, ולחסוך מעתה הגעה פיזית לסניפים ועמלות מיותרות (חדשות)בני סולומון
מתן כהנא במסר לגנץ: ״מפלגות שלא מגיעות לשישה מנדטים, שיפרשו״
ח״כ מתן כהנא מבהיר כי רשימת ״ישר!״ סגורה, ומשגר מסר למפלגותיהם של בני גנץ ועופר וינטר: ״או שיתאחדו או שיפרשו״ | על השותפות עם החרדים: ״נשאף להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר״ | ועל סערת עצרת הרב עובדיה: ״ראוי שתהיה עצרת שמכבדת את זכרו ואינה פוליטית״ (בארץ)קובי ישראל