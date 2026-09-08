הולך רגל בן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 ליד ג'דיידה מכר

מבזקים נוספים
אחרי ההדחה: ביטאון 'דגל התורה' למתקפה נגד עוזרי הח"כים ומכריז: כל עוזר ח"כ יאושר ב'וועדת הרבנים'
ימים לאחר סערת הדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ביטאון 'דגל התורה' מפרסם מאמר מערכת חריף תחת הכותרת "עצור במילין לא נוכל": "עוזרי ח"כים פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ, וירקו לבאר שממנה הם שותים" • ההחלטה: מהקדנציה הבאה, מינוי כל עוזר פרלמנטרי יחייב אישור ועדת הרבנים של התנועה • בעיתון טוענים: "המאמר המלא היה לעיני מרנן גדולי ישראל שליט"א וביקשו לפרסמו" (חדשות, חרדים)חזקי שטרן
עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - אבל השינוי באופק: מתי נרגיש את ההקלה?
הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | הלילה צפויים ערפילים בצפון הנגב, אך השינוי בדרך: החל ממחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה (מזג האוויר)כיכר השבת
המשוריין של נתניהו הודיע: לא אתמודד ברשימת הליכוד | זה הסיבה המפתיעה
אורן דוברונסקי הודיע כי לא יתמודד ברשימה • הסיבה: נדרש לוותר על אזרחותו האמריקנית | יכהן כשר לענייני AI מטעם המפלגה (פוליטי מדיני)ישי כהן
גבר בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות בקרית אתא
גבר בן 25 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב סירקין בקרית אתא. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הגבר התנגש בגדר עם רכבו לאחר שנפצע, וסבל מפציעות חודרות בגופו. צוותי הרפואה עצרו דימומים וביצעו חבישות וקיבועים, והוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו קשה.קובי רוזן
המשבר ב'אגודת ישראל' מחריף: "שוקלים ריצה ללא חסידות גור"
על רקע העימות החריף בישיבת מועצת אגודת ישראל סביב הדחת נציג חסידות צאנז מהמקום החמישי ברשימה, נשמעים באגודה איומים לשינוי דרמטי במבנה ההתמודדות בבחירות הקרובות | בכיר באגודת ישראל ל'כיכר': ״גור לא מייצגים אותנו״ (בארץ)קובי ישראל
סמוטריץ' מגיב למשבר מול בריטניה: "לגרש את השגריר"
בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)אריה רוזן
דובורינסקי לא ישובץ ברשימת הליכוד בגלל אזרחותו האמריקנית
אורן דובורינסקי, שהיה אמור להיות משוריין במקום 11 ברשימת הליכוד, לא ישובץ כמועמד לכנסת. הסיבה: הוא יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. דובורינסקי הביע רצון לפרוש וייתכן שיוצג כמועמד לשר. כתוצאה מכך, נותרו לנתניהו שישה שריונים לשבץ עד מחר בבוקר.כיכר השבת
השחקן המוכר יצא לסיור סליחות מיוחד בכותל: "מרגש להגיע לקודש הקודשים"
השחקן ציון ברוך הגיע אמש (ראשון) לסיור סליחות מיוחד בכותל המערבי יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, רב הסלבס מרדכי חסידים ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי: "מרגש להגיע לקודש הקודשים" • צפואיציק אוחנה