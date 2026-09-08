מבזקים נוספים
האשמת "עוזרי הח"כים" בתדרוכים - הופרכה | בית הגרמ"ה: "רה"י לא ראה את המאמר" • הסיפור המלא
אחרי המאמר ב'יתד נאמן' שמנסה להטיל את האשמה על כל הבלגן ב'דגל התורה' על "עוזרי הח"כים" - שורת עיתונאים חושפים את האמת שמאחורי הקלעים | בתיעוד וידאו שהופץ מבית המנהיג הגר"ד לנדו, נראה נכדו מנחם, טוען בפניו - אחרי שסיים לעבור על המאמר - כי "שלחו את זה גם לר' משה הלל", אלא שמביתו של המנהיג הגרמ"ה הירש מכחישים כי עבר על המאמר (חדשות)חזקי שטרן
צה"ל חיסל מחבל ועצר 4 נוספים במבצע בשומרון
במבצע חטיבתי בשומרון חוסל מחבל שניסה לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל. במהלך המבצע נעצרו ארבעה חשודים נוספים.ב. ניסני
מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד
חצי מיליון פרחים על כל יצירה: העיירה ההולנדית שהופכת פעם בשנה לזירת קרב של פרחים (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרמה לילית בנתניה: גור דרשה "מכתב התחייבות" - בצאנז סירבו ורשמו ניצחון
נציגי חסידות גור ניסו להפגין כוח ולדרוש התחייבות כתובה | בפגישה טעונה שנערכה בנתניה, הבהירו בצאנז כי הם כפופים למועצת גדולי התורה ולאדמו"ר מצאנז בלבד - ובגור נאצלו לסגת מדרישתם | 'כיכר השבת' עם מאחורי הקלעים של המתיחות ב'אגודת ישראל' (חדשות)חזקי שטרן
טליק גואילי, אם הלוחם רני גואילי ז"ל, תצטרף לליכוד
הליכוד הודיע כי טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"מ רני גואילי ז"ל שנפל בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה, תצטרף למפלגה כ"משוריינת". רני יצא להילחם למרות שהיה פצוע, הציל חיים רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה. הוא הוחזר במבצע "לב אמיץ" של צה"ל. לפי ההודעה, טליק הפגינה עוצמה ואמונה לאורך הדרך, הפיצה את גבורת בנה וערכיו הציוניים, ונכנסה לליבם של ישראלים רבים.כיכר השבת
בליץ של טילים וכטב"מים: החות'ים מעלים באש את סעודיה
טילים וכטב"מים שוגרו לעבר כמה מוקדים בדרום הממלכה, בעוד מתקני אנרגיה עומדים במוקד המתקפה ועשרות בני אדם נפצעו (חדשות בעולם)דני שפיץ
"זה מהיועמ"שית": ההפתעה החריגה שחיכתה מחוץ לביתו של עופר וינטר
ברקע זעם כלפיו בקרב חלק ממפלגות הימין, על כך שהגיש את רשימתו לוועדת הבחירות ללא כל איחוד עם מפלגת ימין נוספת, וחשש מתרחיש של שריפת עשרות אלפי קולות, הונח הלילה זר פרחים מחוץ לביתו של עופר וינטר "בהערכה רבה" מהיועמ"שית (פוליטי)דוד הכהן
הדבר היפה בעולם: העזתי חשף מה מסתתר באוהל
בזמן שרבים מדברים על חורבן מוחלט, תיעוד יוצא דופן חושף "בסטת מסחר" מאובזרת היטב מתוך אוהל סמוך להריסות. מה באמת קורה שם ואיך שוק הזהב העולמי קשור לזה? (חדשות בעולם)דני שפיץ