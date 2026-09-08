נתניהו ייפגש עם ממדאני? המסר של ישראל לקראת הביקור הדרמטי

מבזקים נוספים
"כי הנה כחומר": הרבי מאשלג בני היכלא עלה עם חסידיו לטבריה ולמירון
בהתאם למסורת קדומה בבית אשלג, יצא האדמו"ר עם קהל חסידיו לתפילה בציון רבי מאיר בעל הנס ובציון הרשב"י • השנה הוקדמה הנסיעה, המתקיימת מדי שנה בכ"ה באלול – יום בריאת העולם • תפילות, אמירת תהילים, דברי התעוררות וריקודים לקראת הימים הנוראים (חסידים)חיים רוזנבוים
אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר מהעבודה, ישוריין בליכוד
חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט ישוריין בליכוד. גולדשמיט, שכיהן בכנסת מטעם מפלגת העבודה, התגורר שנים בעוטף עזה. לפי ההודעה, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר עבר גולדשמיט התפכחות, שינה את עמדותיו המדיניות והבטחוניות וכיום תומך בעמדות נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי.כיכר השבת
ח"כ אורי מקלב בהודעת פרישה מרגשת: "השליחות לא כבדה עליי ביומי האחרון כביומי הראשון"
לאחר שהודח בבושת פנים, בהודעה לתקשורת באישון לילה, ח"כ אורי מקלב, מסכם את שנותיו כחבר-כנסת בהודעת פרישה מרגשת | מקלב מציין כי עשה כמיטב יכולתו ומדגיש כי השליחות לא כבדה עליו - "ביומי האחרון כביומי הראשון", בניגוד לטענות שהופצו כי הוא הודח יחד עם גפני כדי לרענן את השורות (חרדים)חנני ברייטקופף
במעון המרא דאתרא ובחצר המערה: גדולי הרבנים נהרו להכנסת ספר התורה במירון
מעמד מרומם ורב רושם נערך ביום כ"ה אלול במירון, עם הכנסת ספר תורה חדש לאוהל הרשב"י | גדולי הרבנים והמשפיעים נהרו לכתיבת האותיות בבית המרא דאתרא הגה"צ רבי אלעזר שטרן, ומשם יצאה התהלוכה בריקודים אל עבר ציון הרשב"י | דוד כהן מגיש תיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
49 שניות: נהג המרוץ זינק ושלף יריב מתוך פרארי בוערת
נהג המרוצים עצר את מכונית הפורשה שלו שלו, רץ אל הפרארי הבוערת, נאבק בלהבות עם מטף ושלף את הנהג הבריטי רגע לפני האסון (חדשות בעולם)דני שפיץ
וויסקי בחופות, גראס בנרגילות - מגפת ההתמכרויות של הבחורים נחשפת
הרב איתן אקשטיין מנכ"ל ומייסד 'רטורנו' בריאיון נוקב ל'כיכר השבת' על הבחורים שמעשנים גראס בפנימייה, תופעת האלכוהול בחתונות והתמכרות למסכים במגזר החרדי • וגם, הפעם שהרב שטיינמן ביקש שיעור בנושא ההתמכרות | "איפה שנגמר השכל – שם מתחילה ההתמכרות" | האזינו (חרדים, פסיכולוגיה)נריה סעדיה
אחרי אלישע מדן: עו"ד דוד פטר, טליק גואילי ותא"ל במיל' אמיר אביבי שוריינו בליכוד
אחרי שהודיעו על שריונו של אלישע מדן שנפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו, הודיעו בליכוד על שלושה משוריינים נוספים - טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ הגיבור רס"מ רני גואילי ז"ל; עו"ד דוד פטר ותא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים (פוליטי)יוני גבאי
גוטליב תוקפת: "נתניהו לא יקדם רפורמה משפטית; הוא תעודת ביטוח של בג"ץ"
חברת הכנסת טלי גוטליב שעזבה את הליכוד לטובת עוצמה יהודית תוקפת את ראש הממשלה בחריפות • "שיריין משפטנים רק כדי להרגיע בוחרים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי