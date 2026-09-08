לאחר שהודח בבושת פנים, בהודעה לתקשורת באישון לילה, ח"כ אורי מקלב, מסכם את שנותיו כחבר-כנסת בהודעת פרישה מרגשת | מקלב מציין כי עשה כמיטב יכולתו ומדגיש כי השליחות לא כבדה עליו - "ביומי האחרון כביומי הראשון", בניגוד לטענות שהופצו כי הוא הודח יחד עם גפני כדי לרענן את השורות (חרדים)

חנני ברייטקופף