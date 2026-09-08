שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הודיע על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מודיע על ההתנחלויות כלא-חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני | מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות | הדברים המלאים (חדשות)

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