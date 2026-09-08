מבזקים נוספים
יורש העצר הנסיך ג'ורג' נכנס לראשונה לקולג' - אבא ואמא ליוו אותו פנימה
יורש העצר הנסיך ג'ורג' שיירש ביום מן הימים את ממלכת בריטניה נכנס היום לקולג' לראשונה בחייו | הוריו, הנסיכים וויליאם וקייט ליוו אותו פנימה | כך זה נראה (בעולם)כיכר השבת
נגח ושלף סכין: הגיע להתלונן על רעש אצל השכן בטבריה - וחולץ במצב קשה
בקשה פשוטה להנמכת עוצמת מוזיקה בבניין מגורים הדרדרה לאירוע אלימות קשה, שהסתים בפציעה קשה | השכן תקף בנגיחה ודקירות סכין בפלג גופו התחתון ובבטנו של עמיתו לבניין. שוטרי המחוז הצפוני איתרו את החשוד לאחר שנמלט, והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום חמור (בארץ)קובי רוזן
זה נמשך: שר החוץ היהודי-בריטי תוקף את ישראל ארוכות בסרטון נפרד
שר החוץ הבריטי לא הסתפק בהצהרה שלו בפרלמנט או בהצהרה המשותפת עם מדינות אירופה, ופרסם אחר הצהריים סרטון בו תקף את ישראל בחומרה | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
הזמינה ספה חלומית וקיבלה סיוט: זה מה שפסק בית המשפט
בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי חברות הריהוט יפצו רוכשת בסכום של למעלה משישה אלפים שקלים לאחר שספה בעיצוב אישי שסופקה לה התגלתה רצופה בליקויים חמורים, כולל כריות נמוכות ורוכסנים גלויים (חוק ומשפט)דניאל הרץ
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה בחוף כפר הים בחדרה
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה בחוף כפר הים בגבעת אולגה שבחדרה, בעקבות הזרמת ביוב לים. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
שר החוץ הבריטי בהכרזה דרמטית: ישראל מבצעת טיהור אתני - שורת מדינות מודיעות על סנקציות
שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הודיע על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מודיע על ההתנחלויות כלא-חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני | מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
האם אדם הראשון כתב את מאמר המערכת ב'יתד?': על בריחה מאחריות ואינפלציית הסגולות
היום השלישי האחרון של השנה קורא לנו להפסיק להאשים את הנסיבות, לחדול מהגזלייטינג, ולהבין שהסגולה הטובה ביותר ליום הדין היא פשוט התבוננות פנימית ואחריות אישית |זלמן שטוב בביצוע מיוחד | פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון ועוד | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)משה מנס
ילד בן 7 נפצע קשה בתאונה בין קורקינט לאוטובוס בבני ברק
ילד בן 7 נפצע באורח קשה בתאונה בין קורקינט חשמלי לאוטובוס ברחוב יגאל אלון בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וקיבועים. הילד פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות רב מערכתיות ומצבו מוגדר קשה.קובי רוזן