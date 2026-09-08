שר החוץ הבריטי, היהודי אד מיליבנד, פרסם אחר הצהריים (שלישי) הצהרה שבה תקף בחריפות את מדיניות ממשלת ישראל והגדיר את המצב בפלסטין כחירום מוסרי וכתם על מצפון העולם, תוך שהוא מציין כי קיימות עדויות לכך שבוצעו פשעי מלחמה והכריז באופן דרמטי כי טיהור אתני בידי מתנחלים בגדה המערבית.

​שר החוץ אמר כי "במסגרת הצעדים שעליהם הכריזה בריטניה, הממלכה תאסור ייבוא סחורות מההתנחלויות, תנקוט פעולות נגד גורמים הממנים או בונים התנחלויות, ותאסור פרסום על נכסי נדל"ן בשטחים אלו, פעולות אלו מכוונות נגד ממשלת ישראל בלבד ולא נגד אזרחיה", אמר שר החוץ.

המשמעות היא שבעלי חברות בנייה ישראליות ייאלצו לוותר על בנייה בהתנחלויות או שייחשפו לסנקציות של בריטניה ושורת מדינות אירופאיות נוספות.

​השר הוסיף כי הוא מכיר היטב בסבל ובטראומה שגרם חמאס ב-7 באוקטובר ובאיומי האיראניים הניצבים בפני ישראל, ובהתאם לכך הודיע על החזרתם של עיצומים כלכליים משמעותיים נגד איראן ופעולה נגד רשתות השפעה כמו חיזבאללה.

​בפן הפנימי, מיליבנד התייחס לעליית האנטישמיות בבריטניה, הדגיש את גאוותו ביהדותו, והצהיר כי "החשת יהודים בריטים אחראים למעשי ממשלת ישראל היא אנטישמיות טהורה ופשוטה".