משרד הבריאות דיווח על תקלה בבדיקת נשאות גנטית בגן BRCA 1 בערכה של חברת גמידור. התגלה חשש לקבלת תוצאה שלילית שגויה. מתוך למעלה מ-90,000 בדיקות שנבדקו, אותרו 100 דגימות שקיים לגביהן חשש לתוצאה שגויה. המכונים הגנטיים והמעבדות יצרו קשר עם הנבדקים הרלוונטיים ובמידת הצורך יזמינו אותם לנטילת דגימת דם נוספת. התקלה תוקנה.

יוסי נכטיגל