משמרות המהפכה בהודעה דרמטית: "השתלטנו על צוללת אמריקנית" 

מבזקים נוספים
החסידים התפצלו לשניים - שלוש מפלגות ביהדות התורה: זה השם החדש שנבחר
דרמה פנימית ביהדות התורה: נציגי אגודת ישראל נפגשים בשעה זו בכנסת לקראת חתימה על ההסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל שלומי אמונים וחסידות בעלזא מתפצלות בתוך אגודת ישראל ויירשמו במסגרת מפלגה נפרדת | כל הפרטים על הדרמה (חרדים)קובי ישראל
צעירה בת 25 נפצעה בינוני בתאונה בחיפה
צעירה בת 25 ועוד אדם נפגעו היום (17:43) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב יוליוס סימון בחיפה. חובשים ופראמדיקים פינו את הנפגעים לבית החולים רמב"ם: הצעירה במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובבטן, והשני במצב קל.קובי רוזן
רעות בן חיים ומוסא פלד ישובצו ברשימת הציונות הדתית
רעות בן חיים, מייסדת ארגון "צו 9", תשובץ ברשימת הציונות הדתית. מוסא פלד, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת צומת, ישובץ במקום סמלי ברשימה.כיכר השבת
זעזע את הבורסה: 40 מיליון שקל נגנבו בדור אלון
חברת דור אלון דיווחה לבורסה על פרשת מעילה חמורה שבמסגרתה נעלמו כארבעים מיליון שקל במהלך השנתיים האחרונות. בעקבות הגילוי המרעיש, הנהלת החברה שכרה חוקרים פרטיים, הגישה תלונה רשמית למשטרה ופתחה בבדיקה מקיפה של דוחותיה הכספיים (כלכלה)דניאל הרץ
משה ליאון בריאיון באולפן: ירושלים לא מתחרדת; בתקופה שלי כראש עיר לא סגרתי אף כביש בשבת | צפו
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' דוחה את הטענות על 'התחרדות' העיר ומבהיר כי הסטטוס-קוו נשמר, מביע כאב על הדחת גפני ותוקף את מתנגדי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן: "טרללת של גורמי חוץ שגרמה לנזק של מאות מיליונים" | וגם: הגעגועים לאביו , ההתרגשות ממעמדי הסליחות בכותל, והבשורה על פתרון מצוקת הסמינרים (אולפן)ישי כהן
בקולו המעורר לבבות: כך פתח האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את עבודת הקודש
בהיכל בית מדרשו שייסד אביו האדמו"ר זצ"ל בעיה"ק ירושלים, ירד באשמורת הבוקר של יום ראשון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות ברוב רגש בנוסח המלבב מדור דור (חסידים)חיים רוזנבוים
במאור פנים: חבר המועצת חילק מיני מתיקה לילדי רמות שהגיעו להתברך
ילדי תלמוד תורה 'בית דוד' בשכונת רמות בירושלים עלו למעונו של חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל, להתברך בברכת השנים | ראש הישיבה קידמם במאור פנים, פצח עמם בשירה נרגשת, ונשא בפניהם דברי חיזוק קצרים | בעת שעברו בסך לקבלת הברכה, חילק ראש הישיבה לכל ילד מיני מתיקה ובירכם בשנה טובה ומתוקה (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבני ברק
גבר בן 38 נפצע באורח בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב ברחוב מצדה בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נהגת הרכב, אישה כבת 50, נפצעה קלות.קובי רוזן