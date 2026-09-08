"זו חוצפה": ח"כ מש"ס תוקף את לייטנר בעימות על דעת תורה

משרד הבריאות מעדכן על תן נגוע בכלבת שנמצא ביישוב כפר חיטים במועצה האזורית הגליל התחתון. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-8 בספטמבר 2026. החקירה האפידמיולוגית נמשכת וכרגע לא ידוע על מגעים. המשרד מבקש ממי שהיה במגע עם בעל חיים משוטט באזור בין 23.08.2026 עד 06.09.2026 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת (04-6710300) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לשקול טיפול מונע. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לוידוא מצב חיסונם.

יוסי נכטיגל