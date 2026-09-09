צבא ארה"ב חושף תיעוד: כך הושמדו 5 מכליות נפט איראניות בלב ים

העריקים יכניסו אותה לכנסת? מפלגת "צבע שחור – מגן עולם התורה" הגישה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, את רשימת מועמדיה לכנסת ה־26 | במפלגה טוענים כי בסקר של רפי סמית עולה כי 22% מהציבור החרדי תומכים במפלגה, פוטנציאל של 4 עד 5 מנדטים (פוליטי)

קובי ישראל