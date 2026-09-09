ישראל פוקחת עין: 100 מטוסי קרב במפגן דרמטי במצרים

מבזקים נוספים
איראן שיגרה 20 טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן
איראן שיגרה הלילה מתקפת טילים רחבה לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפת מיכליות איראניות על ידי צבא ארה"ב. לפי הודעה רשמית של צבא ירדן, נורו 20 טילים — 18 מהם יורטו ושניים נוספים נפלו בשטח ירדני. חלק מהירדנים חגגו את נפילת הטילים בשטח מדינתם.קובי אטינגר
אישה נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בכביש 446
נהגת רכב כבת 40 נפצעה באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 446 סמוך לרנתיס. הרכב התהפך והתדרדר לתעלה בצידי הכביש. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים בלינסון במצב בינוני.קובי רוזן
טראמפ ידע ולא עצר את הסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות - והבית הלבן שותק
ממשל טראמפ לא פעל נגד המהלך הבריטי • 12 מדינות מערביות הצטרפו לסנקציות | איתות לתסכול מממשלת נתניהו (בעולם)יוני גבאי
טראמפ לא עצר את הסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות - והבית הלבן שותק
ממשל טראמפ לא פעל נגד המהלך הבריטי • 12 מדינות מערביות הצטרפו לסנקציות | איתות לתסכול מממשלת נתניהו (בעולם)יוני גבאי
צבא ארה"ב חושף תיעוד: כך הושמדו 5 מכליות נפט איראניות בלב ים
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הלילה תיעוד מהמשדת 5 מכליות נפט איראניות בלב ים, בתגובה לכך שמשמרות המהפכה כיוונו טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקני | צפו בתיעוד (בעולם)קובי אטינגר
נפרדים מהחום הכבד? הירידה בטמפרטורות והתחזית המלאה לסוף השבוע
הקלה הדרגתית בטמפרטורות: בימים הקרובים תחול ירידה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה לקראת סוף השבוע (מזג האוויר)כיכר השבת
אחראי רענון הרשימות: מפגן התמיכה של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו במשה גפני
המנהיג הליטאי הטריח את עצמו להגיע לשמחה בבני ברק • ההשתתפות נועדה להבהיר את האמון המלא בח"כ גפני | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
איראן שיגרה עשרות טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן | ארה"ב: השמידה 5 מכליות נפט איראניות
בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט על ידי ארה"ב, איראן שיגרה מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן – שם יורטו 18 מתוך 20 המטרות | בישראל הבהירו כי לא הייתה מעורבות ביירוט והטילים לא חצו לשטח המדינה | משמרות המהפכה טוענים הבוקר לפגיעה בכלי שיט אמריקניים נוספים במפרץ (אקטואליה)יוסי נכטיגל