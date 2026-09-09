איראן שיגרה הלילה מתקפת טילים רחבה לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפת מיכליות איראניות על ידי צבא ארה"ב. לפי הודעה רשמית של צבא ירדן, נורו 20 טילים — 18 מהם יורטו ושניים נוספים נפלו בשטח ירדני. חלק מהירדנים חגגו את נפילת הטילים בשטח מדינתם.

קובי אטינגר