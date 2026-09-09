מבזקים נוספים
בני ברק בסכנה: המבקר והנציבות חושפים התעלמות מתמשכת מתלונות התושבים
עשרות תלונות על מפגעי תברואה ובטיחות הוגשו נגד העירייה • הנציבות פנתה למנכ"ל משרד הפנים בדרישה לפעול | "דפוס של העדר טיפול והתעלמות מפניות" (חרדים)קובי ישראל
בְּרִינָה יָגִילוּ | הגר"מ מאיה והגר"א סאלים יצאו בריקוד בבני ברק • תיעוד
בעיר בני ברק התקיימה שמחת הבר מצווה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בן לחתנו הרב מידד כהן | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, שהתקבל בתרועות שמחה ובשירה אדירה על ידי עמיתו להנהגה | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה (חרדים)חיים רוזנבוים
כוחות צה"ל עצרו שלושה שוטרים פלסטינים שתקפו ישראלי בשטח C
השוטרים הקימו מחסום בלתי חוקי בשטח C • תקפו אזרח ישראלי ועיכבו אותו | במערכת הביטחון: חריגה חמורה שסיכנה חיים (צבא וביטחון)דניאל הרץ
ראש הישיבה הפתיע בשיר חדש שהלחין; בוגרי 'באר התלמוד' התכנסו לכינוס מרומם
קרוב למאה אברכים בוגרי ישיבת 'באר התלמוד' התכנסו למעמד הכנה מרומם לקראת ראש השנה במסגרת 'כוללי יום שישי' • במרכז הערב הופיע ראש הישיבה הגר"ח כהן והפתיע את הבוגרים עם שיר חדש שהלחין לכבוד המאורע • תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
10.3 מיליון תושבים בישראל - אבל רבע מהציבור מתקשה לסגור את החודש
הלמ"ס מפרסם את תמונת המצב לקראת ראש השנה תשפ"ז • האוכלוסייה צומחת ותוחלת החיים עולה, אך מאזן הגירה שלילי ונתוני עוני מדאיגים | כל הנתונים המלאים (בארץ)בני סולומון
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה עם אוטובוס בירושלים
צעיר בן 22 נפצע באורח קל בתאונה בין אוטובוס לרוכב אופניים חשמליים ברחוב ירמיהו בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
שר השיכון זימן את ממלא מקום ראש רמ"י לשימוע לפני פיטורים
שר השיכון חיים כץ זימן את יהודה אליהו, ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל, לשימוע לפני פיטורים. הזימון מגיע לאחר שאליהו כיהן בתפקיד חודשים ספורים בלבד.כיכר השבת
שנייה מהמוות: איש עם גיטרה ניסה לעלות על הרכבת - ונעלם
הוא רץ אחרי הרכבת וניסה להיאחז בדלת כשהגיטרה בידו – אך איבד את שיווי המשקל ונפל לפסים (חדשות בעולם)דני שפיץ