אילת בלהבות: תרגיל הפתעה ענק עם מסוקי קרב וספינות טילים

מבזקים נוספים
העיירה בבלארוס התעוררה לחיים; החסידים איתרו פח – והפכו אותו למקווה
המונים פקדו בשבוע האחרון את ציון קודשו של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע בעיירה ראדין שבבלארוס ביומא דהילולא | החסידים ששהו במקום בשבת קודש נתקלו באתגר של היעדר מקווה טהרה • העסקנים לא התבלבלו, השיגו פח ענק, מילאו אותו ב-40 סאה מים זכים – ואיפשרו לעשרות חסידים לטבול • המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי נצפה בין ההמונים • צפו בתיעוד מרהיב (חרדים)חיים רוזנבוים
המלחין החסידי שהשאיר את שלמה ארצי מאחור וכבש את הפלייליסט
המוזיקה היהודית שוברת את תקרת הזכוכית של המיינסטרים הישראלי. איך הפך אלי קליין לאחד מעשרת המלחינים המושמעים ביותר בארץ? מדוע להיטים עם טקסטים מהמקורות עוקפים את ענקי הפופ והרוק, ומה זה אומר על השינוי הדרמטי בהרגלי ההאזנה של הקהל הישראלי?מלך הלפגוט
הולכת רגל בת 50 נפגעה מרכב באשדוד - מצבה בינוני
אישה כבת 50 נפגעה מרכב בתאונת דרכים ברחוב ביאליק באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה והיא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני.קובי רוזן
"הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה לַמְּלָכִים": האדמו"ר האשדודי בירך את מלך מרוקו
יותר מאלפיים איש מכל רחבי תבל התכנסו בעיר מוגאדור-אסווירא בראשות נשיא 'אורות חיים ומשה', האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו לרגל הילולת הרה"ק רבי חיים פינטו זי"ע • נציגי מלך מרוקו והמושל האזורי השתתפו בסעודת ההילולא, כוחות הביטחון אבטחו את כל האיזור ביום ההילולא • סיקור ותיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
נתניהו בכתר החרמון: "אנחנו קרובים להכריע את משטר הטרור באיראן" | צפו
ראש הממשלה ביקר במוצב צה"ל בסוריה והעביר מסר לאויבי ישראל: "יש לנו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו מאוד קרובים להכריע את איראן" (צבא וביטחון)בני סולומון
חטיבת ההגנה בסייבר חוגגת עשור; "הבינה המלאכותית שינתה את חוקי המשחק"
ראש חטיבת ההגנה בסייבר חושף את השינויים הדרמטיים בזירת הסייבר • במהלך המלחמה הצליחו לבלום ניסיונות פגיעה מזירות קרובות ורחוקות | עשור להקמת החטיבה (צבא וביטחון)כיכר השבת
לימור לבנת תפצה את הח"כ הבכיר מהליכוד בקרוב ל-100 אלף שקלים
בית משפט השלום בירושלים קיבל את תביעת לשון הרע של דוד אמסלם נגד לימור לבנת, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך כולל של 98,500 שקלים (משפט)משה כהן
אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של קול תורה לא ישמש השנה כבעל תפילה
הגאון רבי ישעיהו רוטנברג סיים את תפקידו כחזן בתפילות הימים הנוראים בישיבה הירושלמית הוותיקה - קול תורה • במקומו ייגש בנו של הגר"ר וולפין | שינוי היסטורי בישיבה (חרדים)קובי ישראל