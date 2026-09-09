אישה נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בכביש 80 ליד הר עמשא

הנשיא הרצוג הכחיש דיווח בעיתון הארץ לפיו קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. לשון לשכתו: "השיחות שקיים הנשיא הרצוג עם השייח' מוחמד בן זאיד בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר לא עסקו כלל בעניינים ביטחוניים, בחמאס או ביחיא סינוואר. השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות. נשיא המדינה לא הכיר את ההתרעה הנטענת ואין לו כל ידיעה באשר לעצם קיומה".

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