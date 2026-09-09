אישה נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בכביש 80 ליד הר עמשא

מבזקים נוספים
אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של קול תורה לא ישמש השנה כבעל תפילה
הגאון רבי ישעיהו רוטנברג סיים את תפקידו כחזן בתפילות הימים הנוראים בישיבה הירושלמית הוותיקה - קול תורה • במקומו ייגש בנו של הגר"ר וולפין | שינוי היסטורי בישיבה (חרדים)קובי ישראל
ילד בן 7 נפצע בינוני בתאונת דרכים בבני ברק
ילד בן 7 נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב פרטי ברחוב הרב דנגור בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו.קובי רוזן
לקח מה-7 באוקטובר: צה"ל השלים תרגיל הגנה ענק באחד המקומות הרגישים
אוגדה 80 הובילה תרגיל רב-זרועי במרחב אילת והערבה • תרחישי חדירה מהים, חטיפות ואירועים רבי-נפגעים תורגלו במקביל | הכוחות הוקפצו בפתע (צבא וביטחון)ב. ניסני
סולברג תקף את היועמ"שית, הנשיא עמית החזיר אש: "חכמה שבדיעבד"
המשנה לנשיא העליון, נעם סולברג, תקף את חסימת הדיון בפיטורי הממונה על התחרות; הנשיא יצחק עמית דחה את הביקורת והגן על הייעוץ המשפטי לממשלה (משפט)משה כהן
בית הנשיא מכחיש: "הרצוג לא קיבל אזהרה לפני 7 באוקטובר" | האמירתים: "הייתה אזהרה"
בית הנשיא מבהיר: השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים ויחסים בין המדינות • "הנשיא לא הכיר את ההתרעה הנטענת" | באיחוד האמירויות טוענים, כי הם כן הזהירו את ראש הממשלה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
סקר מנדטים חדש: איזנקוט מוביל עם 25, הליכוד נופל ל-21 וכמה החרדים?
סקר מנדטים חדש שפורסם היום ב'וואלה' מציג תמונת מנדטים מעט שונה, איזנקוט מוביל עם 25 מנדטים, הליכוד יורד ל-21 | המפה המלאה (פוליטי מדיני)דוד הכהן
"גפני היה מצלצל ללכלך על רביץ שהוא לא מספיק חרדי": הרב בועז נקי בשיחה ללא צנזורה | צפו
לפני שבועות מספר, בסיור שערך ישראל שפירא בשכונת גאולה הירושלמית, הוזמן הרב בועז נקי, דובר הפלג הירושלמי, לשיחת "השקפה" | הרב נקי, הידוע בסגנונו החריף והבלתי מתפשר, לא חסך את שבט לשונו מאף גורם בציבור החרדי | צפו (חרדים)ישראל שפירא
הרצוג מכחיש: לא קיבלתי אזהרה מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר
הנשיא הרצוג הכחיש דיווח בעיתון הארץ לפיו קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. לשון לשכתו: "השיחות שקיים הנשיא הרצוג עם השייח' מוחמד בן זאיד בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר לא עסקו כלל בעניינים ביטחוניים, בחמאס או ביחיא סינוואר. השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות. נשיא המדינה לא הכיר את ההתרעה הנטענת ואין לו כל ידיעה באשר לעצם קיומה".כיכר השבת