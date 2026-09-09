בית הנשיא מבהיר: השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים ויחסים בין המדינות • "הנשיא לא הכיר את ההתרעה הנטענת" | באיחוד האמירויות טוענים, כי הם כן הזהירו את ראש הממשלה (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר