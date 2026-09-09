המלחין החסידי שהשאיר את שלמה ארצי מאחור וכבש את הפלייליסט

המונים פקדו בשבוע האחרון את ציון קודשו של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע בעיירה ראדין שבבלארוס ביומא דהילולא | החסידים ששהו במקום בשבת קודש נתקלו באתגר של היעדר מקווה טהרה • העסקנים לא התבלבלו, השיגו פח ענק, מילאו אותו ב-40 סאה מים זכים – ואיפשרו לעשרות חסידים לטבול • המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי נצפה בין ההמונים • צפו בתיעוד מרהיב (חרדים)

חיים רוזנבוים