המוזיקה היהודית שוברת את תקרת הזכוכית של המיינסטרים הישראלי. איך הפך אלי קליין לאחד מעשרת המלחינים המושמעים ביותר בארץ? מדוע להיטים עם טקסטים מהמקורות עוקפים את ענקי הפופ והרוק, ומה זה אומר על השינוי הדרמטי בהרגלי ההאזנה של הקהל הישראלי?

מלך הלפגוט