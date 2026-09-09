ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל והבהיר שהוא לא יפוטר. לפי הודעת הליכוד, אליהו "עושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב". ההכרזה מגיעה לאחר ששר השיכון חיים כץ זימן את אליהו לשימוע לפני פיטורים.

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