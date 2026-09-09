מבזקים נוספים
משהו קורה שם: טראמפ מעכב את יציאתו לדאלאס בעקבות תדרוך מודיעיני חריג בבית הלבן
הנשיא שוהה בלשכה המערבית לצד ואנס והגסת' | הרפובליקנים מתכנסים לכינוס יוצא דופן בן יומיים | המופע המוקדש כולו לטראמפ מתעכב בגלל עיכוב של הנשיא (בעולם)כיכר השבת
סקרים אחרי סגירת הרשימות: כמה מקבל וינטר? ומה עושים השריונים לליכוד?
יממה אחרי סגירת הרשימות: וינטר עובר את אחוז החסימה ב-3 סקרים ומקבל 4 מנדטים • סמוטריץ' 6 מנדטים ברוב הסקרים | תמונת הגושים: שוויון בערוץ 13 וב-11, ב-14 יתרון גדול לנתניהו (פוליטי מדיני)כיכר השבת
הכריעה האחרונה - והדמעות שריגשו את העולם: כך נפרדה המלכה מבעלה המנוח
נורווגיה נפרדה מהמלך: המלכה סוניה הניחה ורד אדום בודד על ארונו של בעלה המנוח, המלך הארלד החמישי, במהלך טקס הלוויה הממלכתי שנערך בקתדרלת אוסלו | לאחר מכן, המלכה כרעה פעם נוספת בפני בעלה המלך (בעולם)ישראל גראדווהל
במוסד מעריכים: זה המועד שבו המשטר האיראני צפוי לקרוס וליפול
הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" | אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות (בעולם)דוד הכהן
בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחג
ראש ישיבת 'עטרת שלמה' צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה באומן, במהלך חריג ויוצא דופן | הרקע: התחייבות של תורם בכיר מארצות הברית, שהתנה תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לטובת החזקת מוסדות התורה – בהגעתו של ראש הישיבה לשהות במחיצתו במהלך ימי החג (אנשים)קובי ישראל
אבל בעולם התורה: הגאון רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל הסתלק בדמי ימיו
טרגדיה קשה בבני ברק: מבית החולים 'מעייני הישועה' מגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו של הגאון רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל ראש הבקיאות בישיבת 'בית מדרש עליון', לאחר שחלה במחלה הקשה והוא בן 55 בלבד • מסע הלוויה הערב מביתו ברחוב רשב"ם • קווים לדמותו היוקדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
דרמה בישיבת חברון: מכשיר ה'פיג' נפרץ - הגר"י חברוני יכריע על גורל הצ'קים | מעייריב
סוער ב'חברון': בחורים גילו פרצה ב'פיג' - הצ'קים בסכנת הפקדה | החינוך החרדי מנצח: הבנות החרדיות עוקפות את החינוך ממלכתי | מחדל תברואה חמור בבני ברק: הררי אשפה וחולדות ברחובות | סוף עידן בישיבת קול תורה: החזן המיתולוגי פורש | הפולמוס ההלכתי קורע את ירושלים (מעייריב)איצלה כץ
דיווח: התפוצצויות נשמעו בדרום איראן
סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה כי הדי התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ שבדרום איראן, סמוך לאזור שבו מטילה ארה"ב סנקציות ימיות על המשטר האיראני.קובי אטינגר