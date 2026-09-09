באיחור של שנים: אפל השיקה את האייפון המתקפל הראשון 

הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" | אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות (בעולם)

דוד הכהן