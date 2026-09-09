באיחור של שנים: אפל השיקה את האייפון המתקפל הראשון 

הדמייה של המכשיר המתקפל ( צילום: רשתות חברתיות )

אחרי שנים של שמועות והערכות, אפל חשפה היום (רביעי) את הטלפון המתקפל הראשון בתולדותיה, שנקרא Duo. מדובר באחד השינויים הגדולים ביותר שעבר מוצר הדגל של החברה בשנים האחרונות, ובכניסה רשמית של ענקית הטכנולוגיה לשוק שבו סמסונג ו-Huawei פעילות כבר שנים.

המכשיר החדש עוצב בצורה המזכירה דרכון, עם קצוות מעוגלים. כאשר ה-Duo סגור, המשתמש יכול להפעיל אותו באמצעות מסך קטן יותר הנמצא בחלקו החיצוני; עם פתיחתו נחשף מסך רחב ואופקי, שניתן להשתמש בו גם בתצוגה אנכית. לדברי אפל, במצב הפתוח מדובר בטלפון הדק ביותר שייצרה החברה. ההשקה נחשבת לשינוי העיצובי המשמעותי ביותר בסדרת האייפון מאז 2017, אז השיקה אפל את ה-iPhone X והסירה לראשונה את כפתור הבית הפיזי. המהלך מגיע כאשר האייפון ממשיך להיות מנוע ההכנסות המרכזי של החברה: בשנת הכספים האחרונה הוא הכניס לאפל 209.6 מיליארד דולר, מעט יותר ממחצית מכלל מכירותיה. הופעה ראשונה של המנכ"ל החדש הכריעה האחרונה - והדמעות שריגשו את העולם: כך נפרדה המלכה מבעלה המנוח ישראל גראדווהל | 20:56 שנה אחרי: תיעוד חדש מניסיון החיסול הדרמטי של ישראל בקטאר אריה רוזן | 22:35 האירוע היה משמעותי גם מסיבה נוספת: זו הייתה השקת האייפון הראשונה בהובלת המנכ"ל החדש ג'ון טרנוס, שהחליף את טים קוק. קוק עצמו הופיע בסרטון הפתיחה, שבסיומו הצביע לעבר טרנוס ואמר: "לא אני. זה האיש שלכם"/

טים קוק ( צילום: שאטרסטוק )

לצד המכשיר המתקפל הציגה אפל גם את סדרת iPhone 18 Pro החדשה. מחיר ה-iPhone 18 Pro מתחיל ב-1,199 דולר, ואילו ה-Pro Max מתחיל ב-1,299 דולר – התייקרות של 100 דולר לעומת הדור הקודם. הדגמים מצוידים בשבב A20 Pro החדש, שנועד בין היתר לאפשר הפעלה של מודלי בינה מלאכותית מתקדמים ישירות על המכשיר.

אפל הציגה גם גרסה משודרגת של סירי, שלדבריה תוכל לעבוד בעת ההשקה עם כ-300 אלף אפליקציות. טרנוס הדגיש באירוע את נושא הפרטיות וטען כי החברה מעוניינת להפוך את האייפון למרכז אישי של בינה מלאכותית, תוך ביצוע פעולות על המכשיר עצמו ככל האפשר.

מחירו של ה-Duo לא נמסר בדיווח כמחיר רשמי, אולם אנליסטים מעריכים כי הוא עשוי לחצות את רף 2,000 הדולרים. למרות המחיר הגבוה, בחברת המחקר IDC מעריכים כי הביקוש יהיה משמעותי וכי אפל עשויה להגיע לנתח של כ-40% משוק הטלפונים המתקפלים עד סוף השנה הבאה.

אפל מגיעה באיחור ניכר לתחום: סמסונג ו-Huawei מוכרות מכשירים מתקפלים מאז 2019. אלא שהשוק עדיין מהווה חלק קטן יחסית משוק הסמארטפונים העולמי, בין היתר בשל המחירים הגבוהים, הקפל הנראה במסכים ובעיות עמידות שאפיינו חלק מהדורות הראשונים. כעת מקווה אפל כי ה-Duo יעשה למכשירים המתקפלים את מה שעשה האייפון המקורי למסכי המגע – יהפוך טכנולוגיה קיימת ממוצר נישתי למוצר המוני.