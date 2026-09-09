מבזקים נוספים
שני קשישים נפצעו בתאונה עצמית בפתח תקווה
אישה ואיש כבני 70 נפצעו בתאונה עצמית ברחוב גורדון בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לאישה שנפצעה באורח בינוני ולגבר במצב קל. שניהם פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
צעיר בן 20 נפצע בינוני בהחלקת אופנוע בגן יבנה
צעיר כבן 20 נפצע הערב (שלישי) במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע ברחוב המגינים בגן יבנה. הצעיר סובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים אסותא. התאונה דווחה בשעה 20:55.קובי רוזן
באיחור של שנים: אפל השיקה את האייפון המתקפל הראשון
אחרי שנים של שמועות, אפל חשפה את Duo – הטלפון המתקפל הראשון בתולדותיה, שנפתח ממכשיר בגודל המזכיר דרכון למסך רחב | המחיר טרם פורסם רשמית, אך אנליסטים מעריכים כי הוא יחצה את רף 2,000 הדולרים (בעולם)אריה רוזן
משהו קורה שם: טראמפ מעכב את יציאתו לדאלאס בעקבות תדרוך מודיעיני חריג בבית הלבן
הנשיא שוהה בלשכה המערבית לצד ואנס והגסת' | הרפובליקנים מתכנסים לכינוס יוצא דופן בן יומיים | המופע המוקדש כולו לטראמפ מתעכב בגלל עיכוב של הנשיא (בעולם)כיכר השבת
סקרים אחרי סגירת הרשימות: כמה מקבל וינטר? ומה עושים השריונים לליכוד?
יממה אחרי סגירת הרשימות: וינטר עובר את אחוז החסימה ב-3 סקרים ומקבל 4 מנדטים • סמוטריץ' 6 מנדטים ברוב הסקרים | תמונת הגושים: שוויון בערוץ 13 וב-11, ב-14 יתרון גדול לנתניהו (פוליטי מדיני)כיכר השבת
הכריעה האחרונה - והדמעות שריגשו את העולם: כך נפרדה המלכה מבעלה המנוח
נורווגיה נפרדה מהמלך: המלכה סוניה הניחה ורד אדום בודד על ארונו של בעלה המנוח, המלך הארלד החמישי, במהלך טקס הלוויה הממלכתי שנערך בקתדרלת אוסלו | לאחר מכן, המלכה כרעה פעם נוספת בפני בעלה המלך (בעולם)ישראל גראדווהל
במוסד מעריכים: זה המועד שבו המשטר האיראני צפוי לקרוס וליפול
הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" | אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות (בעולם)דוד הכהן
בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחג
ראש ישיבת 'עטרת שלמה' צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה באומן, במהלך חריג ויוצא דופן | הרקע: התחייבות של תורם בכיר מארצות הברית, שהתנה תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לטובת החזקת מוסדות התורה – בהגעתו של ראש הישיבה לשהות במחיצתו במהלך ימי החג (אנשים)קובי ישראל