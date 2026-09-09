אחרי שנים של שמועות, אפל חשפה את Duo – הטלפון המתקפל הראשון בתולדותיה, שנפתח ממכשיר בגודל המזכיר דרכון למסך רחב | המחיר טרם פורסם רשמית, אך אנליסטים מעריכים כי הוא יחצה את רף 2,000 הדולרים (בעולם)

אריה רוזן