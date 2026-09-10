התנועה של הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן הגיבה בחריפות לטענות הליכוד, לפיהן הוא עומד מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ובין ראש הממשלה נתניהו - במהלכה הוא הוזהר (בארץ)

משה בשן