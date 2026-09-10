בניגוד לתחזיותיו הפומביות של הנשיא טראמפ על סיום מהיר של הסכסוך לפני בחירות האמצע בנובמבר, בכירים בבית הלבן מזהירים בשיחות סגורות כי העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עלול להימתח עד תום כהונתו בינואר 2029 | הנשיא טראמפ: "הייתי מציע לאיראן לא לנסות להתחכם, ניאלץ להכות" (בעולם)

יוסי נכטיגל