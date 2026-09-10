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מזג אוויר נוח בערב החג, הכבדה ביום השני | התחזית המלאה לימי ראש השנה
ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות קלה והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים (מזג האוויר)כיכר השבת
בכירי הבית הלבן הזהירו את הנשיא טראמפ: העימות עם איראן עלול להימשך לסוף הכהונה בשנת 2029
בניגוד לתחזיותיו הפומביות של הנשיא טראמפ על סיום מהיר של הסכסוך לפני בחירות האמצע בנובמבר, בכירים בבית הלבן מזהירים בשיחות סגורות כי העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עלול להימתח עד תום כהונתו בינואר 2029 | הנשיא טראמפ: "הייתי מציע לאיראן לא לנסות להתחכם, ניאלץ להכות" (בעולם)יוסי נכטיגל
שני פצועים בתאונה בין שלושה רכבים בכביש 20
גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני וגבר כבן 46 נפצע קל בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף ראשון לציון. התאונה אירעה עם מעורבות שלושה כלי רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לפצוע הבינוני שסבל מחבלות בראשו ובבטן. שני הפצועים פונו לבית החולים וולפסון.קובי רוזן
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון
דובר צה"ל מסר כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
נער בן 13 נפצע בינוני מאופניים חשמליים בבני ברק
נער בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מאופניים חשמליים ברחוב אבוחצירא בבני ברק. הנער נחבל בראשו ובגפיו וקיבל טיפול רפואי בזירה מצוותי איחוד הצלה. רוכב האופניים, גבר בן 28, נחבל בגפיו ונפצע קל. שני הפצועים פונו לבתי חולים.קובי רוזן
הבכיר הגיב בזעם להאשמות הליכוד על הפרסום ב'הארץ': "מסע הסתה מגוחך"
התנועה של הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן הגיבה בחריפות לטענות הליכוד, לפיהן הוא עומד מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ובין ראש הממשלה נתניהו - במהלכה הוא הוזהר (בארץ)משה בשן
ילדה בת 4 נפצעה בינוני בנפילה מגובה בדייר אל אסד
ילדה בת 4 נפצעה הערב (שלישי) במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה בדייר אל אסד. הילדה סובלת מחבלה באגן. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. האירוע דווח בשעה 22:14.קובי רוזן
שני פצועים בתאונה בין אופנוע לרכב בצומת עטרות
רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח בינוני ונהג רכב בן 35 נפצע קל בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע שסבל מפציעות בראשו ובגפיו. שני הפצועים פונו לבית החולים הדסה הר הצופים.קובי רוזן