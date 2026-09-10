רשת CBS האמריקאית מדווחת כי תשעה מטוסי קרב אמריקאים ניזוקו במתקפת הטילים הבליסטיים האיראנית על בסיס מוואפק סלטי בירדן. מטוס תקיפה מסוג A-10C ת'נדרבולט איבד כנף, ושמונה מטוסי F-15 ניזוקו. איראן שיגרה 20 טילים לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפת מיכליות איראניות על ידי צבא ארה"ב. צבא ירדן טען כי 18 טילים יורטו ושניים נפלו בשטח פתוח, אך הנזק למטוסים מטיל ספק בטענה זו.

קובי אטינגר