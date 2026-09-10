מבזקים נוספים
9 מטוסי קרב אמריקאים ניזוקו במתקפת טילים איראנית על בסיס בירדן
רשת CBS האמריקאית מדווחת כי תשעה מטוסי קרב אמריקאים ניזוקו במתקפת הטילים הבליסטיים האיראנית על בסיס מוואפק סלטי בירדן. מטוס תקיפה מסוג A-10C ת'נדרבולט איבד כנף, ושמונה מטוסי F-15 ניזוקו. איראן שיגרה 20 טילים לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפת מיכליות איראניות על ידי צבא ארה"ב. צבא ירדן טען כי 18 טילים יורטו ושניים נפלו בשטח פתוח, אך הנזק למטוסים מטיל ספק בטענה זו.קובי אטינגר
גבר בן 40 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בחורה
גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בחורה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום בשעה 07:45 העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה עם פציעה חודרת.קובי רוזן
נולד בסליחות, ונפטר בסליחות; המחנך הדגול הרב ישראל בראורין ז"ל הלך לעולמו
ברוך דיין האמת: השבוע הסתלק לבית עולמו, האדם היקר שבאנשים, המחנך הדגול שהעמיד אלפי תלמידים הרב ישראל בראורין ז"ל • המנוח ז"ל הקדיש את חייו לחינוך תשב"ר, קיבל יסורים באהבה והשיב נשמתו בימי הסליחות • המונים ליוו אותו למנוחות (דיין האמת)חיים רוזנבוים
תיעוד חדש: אחרי שהחדיר חומרי הרדמה, החשוד מניח את המחיות לתינוקת במדפי הסופר
חוקרי שב״כ ומשטרת ירושלים השלימו חקירה מורכבת • צפו במאות שעות צילום ממצלמות אבטחה • יאן שמלא בן 41 נעצר בביתו | הצהרת תובע תוגש היום (משטרה)קובי אטינגר
תפיסה דרמטית במעבר רנטיס: 5 שב"חים התחבאו בתא המטען | כך הם נלכדו
שוטרי מחוז ש"י עצרו רכב חשוד במעבר רנטיס • 5 פלסטינים אותרו מוסתרים בתא המטען בניסיון הברחה | הנהג נעצר והמשטרה תפסה אלפי שקלים (בארץ)קובי רוזן
צעיר נפצע קשה בתאונה בין רכב לאוטובוס בכביש 805
צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 805 סמוך ליישוב יעד. התאונה אירעה עם מעורבות רכב פרטי ואוטובוס. הצעיר חולץ מהרכב על ידי צוותי כיבוי וקיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה בזירה. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
טראמפ שובר שתיקה: "אדבר עם ישראל ועם בריטניה - אני מבין בדיוק מה קורה"
הנשיא האמריקאי מתייחס לראשונה לסנקציות הבריטיות • "אברר מה השיקולים שלהם" | תגובה ראשונה לאחר שתיקה ארוכה (בעולם)יוני גבאי
חשש מפשעי שנאה בניו יורק: תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת לקראת חגי תשרי
ראש עיריית ניו יורק ומפקדי המשטרה הודיעו על גל צעדים לאבטחת הקהילה היהודית לקראת הימים הנוראים, ברקע העלייה באירועים האנטישמיים | מושלת המדינה הכריזה על מענקי אבטחה בגובה 70 מיליון דולר למוסדות תפילה וחינוך (בעולם)דוד הכהן