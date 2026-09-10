מבזקים נוספים
ילד חסידי מישראל בן 7 נעלם באומן - לאחר החיפושים, כך הוא נמצא
ילד ישראלי איבד קשר עם משפחתו במהלך השהייה בקיבוץ הגדול באומן • השוטרים ביצעו תשאול מקיף ופעולות חיפוש | הילד הוחזר להוריו בשלום (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
התפרץ לדירת תיירת בת"א ודרש 10,000 ש"ח להחזרת הרכוש - נתפס במלכודת
חשוד התפרץ לדירת תיירת בתל אביב וגנב רכוש יקר ערך • יצר קשר עם הקורבן ודרש 10,000 שקלים להשבת הרכוש | נעצר במפגש מבוקר והתגלה רכוש בעשרות אלפי שקלים (משטרה)קובי רוזן
1.9 מיליון הזנקות: נתוני החירום של מד"א מחסירים פעימה
מגן דוד אדום מסכם שנה דרמטית במיוחד עם קרוב לשני מיליון הזנקות לאירועים, מיליוני שיחות למוקד החירום, פעילות אינטנסיבית תחת אש, אלפי מתנדבים מסורים שהצילו חיים רבים, והישגים חסרי תקדים בכל תחומי הרפואה הדחופה ברחבי הארץ (בארץ)בני סולומון
האיום הבריטי על ישראל מחריף והולך: שוקלים להטיל סנקציות על בנקים ורשתות שיווק בישראל
לונדון שוקלת להרחיב את משטר הסנקציות נגד ישראל ולפגוע בבנקים המממנים את ההתיישבות בישראל • גם רשתות שיווק עלולות להימצא תחת אש | בנוסף לבנקים, גם רשתות שיווק ישראליות עשויות למצוא את עצמן תחת אש הסנקציות הבריטיות • העימות הדיפלומטי מגיע לשיאים חדשים (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
הולכת רגל בת 30 נפצעה קשה מאוטובוס בראשון לציון
אישה כבת 30 נפצעה קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב לוי אשכול בראשון לציון. האירוע אירע בשעה 09:31 בבוקר. צוותי מד"א העניקו לה טיפול במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בחוף כפר הים בחדרה
משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף כפר הים בגבעת אולגה שבחדרה, לאחר קבלת תוצאות בדיקות מי ים תקינות. המשרד מזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
צה"ל ושב"כ השמידו 3 מחסני נשק של חמאס ברצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול לגריעת היכולות הצבאיות של חמאס ולסיכול ניסיונות לשקמן. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
שלושה פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 70
צעירה כבת 25 נפצעה באורח בינוני ושתי נשים (28, 42) נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בכביש 70 סמוך לצומת יאסיף. התאונה אירעה עם מעורבות שני כלי רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לפצועות, ולאחר מכן הן פונו לבית החולים.קובי רוזן