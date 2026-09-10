אמיתי ארביב, יועצו הבכיר של השר לשעבר יעקב מרגי, פרסם פוסט פרידה מרגש • תיאר את השנים המשותפות ואת הדרך שבה מרגי ראה את תפקידו | "אחריות ציבורית היא לא רק מילה" (חרדים)

יוני גבאי