'הורמוז 2' כבר כאן: החות'ים תפסו את השאלטר בים האדום

מבזקים נוספים
מגדלי התאומים חזרו לכמה דקות: מופע רחפנים מרהיב האיר את שמי ניו יורק | צפו
מופע רחפנים מרהיב האיר אתמול את שמי ניו יורק, לרגל יום הפיגוע הנורא שחל ביום שישי השבוע | מגדלי התאומים שהורכבו מרחפנים היו בגובה ובגודל תואם למקור, כמספר בני האדם שנספו ביום הנורא ההוא (חדשות)כיכר השבת
"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן
דווקא בערב ראש השנה, תיעוד משעשע מרוסיה מחזיר את דברי חז"ל על מה שנקצב לאדם בראש השנה – וממחיש בצורה משעשעת כיצד לא כל דבר שאדם רודף אחריו בהכרח יצליח להשיג (חדשות בעולם)דני שפיץ
חרך את הרשת: הנשיא הוריד את החליפה - והרים משקולות כבדות במיוחד
קטע ויראלי שמסתובב ברשתות החברתיות מציג את נשיא מונגוליה בזמן שהוא מבקר את חייליו באחת היחידות | בשלב מסוים הנשיא נראה מפשיל שרוולים ומבצע אימון כוח באמצעות משקולת כבדה (מעניין)כיכר השבת
לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה
מחזה החריג בוורשה משך תשומת לב עולמית: כ־30 רובוטים צעדו מול משרד הממשלה, הניפו דגלים וקראו קריאות (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרייבר ביום-יום, שליח ציבור בראש השנה: בעל התפילה שסוחף אלפים אחריו • צפו
במהלך השנה הוא אוחז בהגה, מסיע נוסעים לחתונות ולאירועים ומתפרנס כנהג - אך כשמגיעים הימים הנוראים, הרב שימי פריד עומד לפני העמוד באוהל תפילה צפוף ודחוס, ומוליך קהל של מאות מתפללים במשך ארבע שעות רצופות של זעקה, השתפכות הנפש וגעגוע | בשיחה אל הנפש הוא חושף גלריה של תובנות על נוסח התפילה הברסלבאי, מקומה של התמימות בעולם מודרני הישגי, והדרך אל נקודת המרכז של חיינו • צפו (עבודה שבלב)משה מנס
על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמן
לקראת ראש השנה אנחנו רגילים לדבר על מה שעשינו, על מה שאמרנו, על מי שפגענו בו. אבל דווקא כאן, במקום שבו המילים יכולות לפצוע אדם, משפחה ושם טוב, נדמה שאיבדנו את תחושת החטא (דעה)יוסף ויצמן, עו"ד
הולכת רגל בת 25 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים באשדוד
אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב ברחוב רוגוזין באשדוד. האירוע התרחש בשעה 11:59. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
כ"ץ מאיים על איראן: כל תקיפה תיענה בפגיעה במתקני אנרגיה
שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר את איראן כי כל תקיפה על ישראל מכל מקום ומכל סיבה תיענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים המספקים משאבים למערך המלחמה והטרור האיראני. כ"ץ הוסיף כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.קובי אטינגר