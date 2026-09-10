מבזקים נוספים
"חיכו לו בדלת בסוף התפילה" | קו אדום שאסור לחצות - בנוסח ברסלב
"ככה רבינו רוצה אותך – בלי עטיפות": בעל התפילה צביקה בינדר על הסוד של תפילה מלב נשבר | מה'שול' במאה שערים ל-1,500 מתפללים באומן: הנכד שמתפלל כמו הסבא האגדי | הבכי שפרץ באמצע 'אם לא למענך': צביקה בינדר על כוחה של הצעקה הברסלבאית | הבכי, מחיאות הכפיים ב'המלך' והגעגוע לסבא (עבודה שבלב)משה מנס
1,100 טון חומרי נפץ: צה"ל השמיד את המפקדה הסודית בעלי טאהר
כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, במסגרתו פוצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות טרור עמוקות (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
"אנטישמי ושונא ישראל": ערוץ 14 הפסיד לעו"ד ברק כהן
בית המשפט קבע כי הכינויים שהשמיע יהודה שלזינגר כלפי עו"ד ברק כהן הם לשון הרע, וחייב את ערוץ 14 בשל פרסום הקטע ברשתות החברתיות (משפט)משה כהן
צה"ל: ערוכים למגוון תרחישים כולל תרחישים רב-זירתיים
בצה"ל מסרו כי הצבא ערוך למגוון תרחישים, לרבות תרחישים רב-זירתיים.כיכר השבת
צה"ל השמיד תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר
כוחות אוגדה 36 השלימו השמדת תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, באורך של למעלה משני קילומטרים. בתשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. בתשתיות התגלה מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. צה"ל מסר כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי איראן, ושהושמדה כדי לנטרל את יכולת חיזבאללה לתכנן טרור נגד ישראל.ב. ניסני
צה"ל תקף בכפר חאריצ בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים דיווחו הערב על תקיפה של צה"ל בכפר חאריצ שבדרום לבנון.קובי אטינגר
איך אתם עובדים את ה׳ מאהבה או מיראה? - הדיון המרתק שחובה לשמוע
אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)הרב אסף רצון
"לראשונה מאז חורבן הבית - זה מגניב להיות דתי": שיחה מרתקת על עבודת ה' מאהבה
אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)הרב אסף רצון