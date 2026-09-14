מזעזע: גבר ואישה התיישבו על פסי הרכבת במנהטן - ונהרגו במקום

לפי רוב הסקרים והתחזיות, מארין לה פן עושה את דרכה בצורה בטוחה להפוך לנשיאה הבאה של צרפת | החלק המדאיג בסקרים הוא שבמקום השני נמצא איש השמאל הקיצוני, האנטישמי ז'אן לוק מלנשון, אותו היא מנצחת בסיבוב השני "בהליכה" (חדשות)

ישראל גראדווהל