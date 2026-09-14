מזעזע: גבר ואישה התיישבו על פסי הרכבת במנהטן - ונהרגו במקום

מבזקים נוספים
שמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקולץ, תתקיים ב'אצטדיון המושבה' בפ"ת
רבבות צפויים להגיע ביום שני - חול המועד סוכות ל'שמחת בית השואבה הגדולה בישראל' של חסידות מישקולץ בפתח תקוה, שתתקיים ב'אצטדיון המושבה' בעיר בראשות כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ • את השמחה הגדולה ינעימו ענקי הזמר מהארץ והעולם • האירוע בחסות ראש העיר רמי גרינברג • הכניסה חופשיתכיכר השבת
לפי רוב מוחלט של התחזיות: האישה הזאת בדרך להפוך לנשיאת צרפת
לפי רוב הסקרים והתחזיות, מארין לה פן עושה את דרכה בצורה בטוחה להפוך לנשיאה הבאה של צרפת | החלק המדאיג בסקרים הוא שבמקום השני נמצא איש השמאל הקיצוני, האנטישמי ז'אן לוק מלנשון, אותו היא מנצחת בסיבוב השני "בהליכה" (חדשות)ישראל גראדווהל
מגיהנום לגן עדן: העובדים המוזרים בחווה הגדולה בעולם
מה שהיה פעם מרחב מדברי כמעט לחלוטין הפך בתוך שנים לשטח ירוק מתחת למיליוני הלוחות הסולאריים וכשהעשב צמח יותר מדי, מצאו הסינים את הפתרון המפתיע ביותר (חדשות בעולם)דני שפיץ
הולך רגל בן 60 נפגע מרכב בחיפה ופונה במצב בינוני
גבר כבן 60 נפגע מרכב ברחוב ואדי סאליב בחיפה בשעה 06:18. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
אשמורת הבוקר בבלגיה; אלפים בסליחות בצל הצדיק מפשעווארסק
רגעי הוד ורוממות באנטוורפן שבבלגיה: אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי אירופה נהרו באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות פשעווארסק, לאמירת סליחות 'זכור ברית' בצל האדמו"ר • צפו (חסידים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בחג: ספינה עם מאות נוסעים התהפכה בלב ים - עשרות עדיין נעדרים | צפו
טרגדיה ימית באינדונזיה לאחר שמעבורת נוסעים התהפכה בלב ים בעקבות מזג אוויר סוער וגלים גבוהים | כוחות הצלה רבים ויחידות הצי הוקפצו לזירת האסון בניסיון לאתר עשרות נעדרים שטרם נוצר עימם קשר (חדשות)כיכר השבת
כתב אישום נגד הדוקר: דקר ילד בן 7 למוות בבריכה ופצע את בן דודו
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, שדקר למוות את הלל דדון בן ה־7 ופצע קשה בן דודו בעת ששיחקו בבריכה (משפט)משה כהן
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