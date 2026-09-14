לפי רוב מוחלט של התחזיות: האישה הזאת בדרך להפוך לנשיאת צרפת

מה שהיה פעם מרחב מדברי כמעט לחלוטין הפך בתוך שנים לשטח ירוק מתחת למיליוני הלוחות הסולאריים וכשהעשב צמח יותר מדי, מצאו הסינים את הפתרון המפתיע ביותר (חדשות בעולם)

דני שפיץ