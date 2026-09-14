העולם מחכה: רוסיה ביטלה ברגע האחרון את הניסוי ההיפרסוני

שני בכירים אמריקאים הנמצאים בלב תעשיית ההייטק מזהירים מפני התקדמות מהירה מדי של הבינה המלאכותית וחוסר היכולת של המפתחים לעמוד בקצב | "זה הולך מהר מדי", הם אומרים (חדשות)

ישראל גראדווהל