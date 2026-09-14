טבעת בציבור מחייבת גט: חשש קידושין למעשה

מבזקים נוספים
תפיסת נשק ברהט: 5 חשודים נעצרו
כוחות משטרה תפסו בסוף השבוע ברהט רובה שוטגאן, אקדח גלוק 17, מאות כדורי תחמושת ואמצעי לחימה. בפעילות הראשונה נתפסו הנשק והתחמושת בחיפוש ממוקד בעיר, ושני תושבי רהט עוכבו. בפעילות נוספת נעצרו שלושה תושבי רמלה לאחר שנמצאו ברכבם אקדח וסכין. חמשת החשודים הועברו לחקירה.קובי רוזן
בן סלמאן לחות'ים: מטוסי הקרב הסעודיים חוזרים לשמי תימן
אחרי סדרת המתקפות על שטחה וההתקדמות החות'ית לעבר עורק הסחר העולמי, תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים – המסר של ריאד הולך ומתחדד (חדשות בעולם)דני שפיץ
העולם מחכה: רוסיה ביטלה ברגע האחרון את הניסוי ההיפרסוני
רוסיה נערכה במשך ימים לניסוי של "אוונגארד", סגרה אזורי טיסה והזהירה תושבים לאורך מסלול הטיסה – אך חלון השיגור נסגר בלי שהטיל המריא (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
קורונה, טבח שמחת תורה: האם ראש השנה בלי שופר מבשר אסון?
ראש השנה שחל בשבת עורר שוב את החשש מפני יום דין ללא קול השופר, מה המקור לחשש מפני שנה רצופה אסונות וכיצד השבת יש בכוחה לשמור על ישראל (חדשות בארץ)דני שפיץ
אימה: הם הבחינו בסמל היהודי – ואז התנפלו עליה עם בקבוק שבור
אישה בת 43 הותקפה לפנות בוקר במרכז ברלין לאחר ששני גברים הבחינו במגן דוד שענדה על צווארה. לפי המשטרה, הם הטיחו בה אמירות אנטישמיות ואחד מהם תקף אותה באמצעות בקבוק זכוכית שבור. היא נפצעה בידה ופונתה לבית החולים; החשודים נמלטו (בעולם)דוד הכהן
פועל כבן 50 נפצע קשה בתאונת עבודה באורנית
פועל כבן 50 נפצע במצב קשה במהלך עבודתו באורנית בשעה 09:47. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בילינסון עם חבלות בחזה ובגפיים.קובי רוזן
זה מתחיל להיות מלחיץ: שני בכירים באזהרה דרמטית על בינה מלאכותית
שני בכירים אמריקאים הנמצאים בלב תעשיית ההייטק מזהירים מפני התקדמות מהירה מדי של הבינה המלאכותית וחוסר היכולת של המפתחים לעמוד בקצב | "זה הולך מהר מדי", הם אומרים (חדשות)ישראל גראדווהל