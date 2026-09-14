לפיד מתנה תמיכה בתקציב ביטחון בביטול כספים קואליציוניים

הסיוט של כל הורים הפך למציאות: כתב אישום מזעזע חושף כיצד תושב באר שבע ריסק עשרות כדורי מרשם והחדיר אותם במכוון לצנצנות מחית מזון לתינוקות בסניפי רשת סופרמרקטים בירושלים | פעוטות אושפזו לאחר שסבלו מהרעלה חמורה | הפרקליטות דורשת כעת את מעצרו המלא עד תום ההליכים (אקטואליה)

קובי רוזן