ארה"ב אישרה לראשונה: יש לה נשק מוצב בחלל

מעמד הסליחות הציבורי של המועצה הדתית בבני ברק הפך הלילה למוקד סערה נוסף בשכונת מתחם הסופרים בעיר • קיצונים התעמתו עם מתפללים שביקשו לתעד את הסליחות, ובהמשך אף ניתקו את החשמל וקיימו מניין נפרד בחוץ | תיעוד (חרדים)

קובי ישראל