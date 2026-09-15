האזינו מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00 לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM) כהכיכר השבת12:00 חדשות כיכר FM מהדורת 12:00 - צילום: כיכר השבת 10100:00/2:20חדשות כיכר FM מהדורת 12:00 (צילום: כיכר השבת )קיצוניים השתוללו בסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעודקובי ישראל|11:42מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00 כיכר השבתחדשותאריאל שרפר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעודחזקי שטרן|11:02דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתרחיים רוזנבוים|09:43התרגיל המבריק לגנב שנחשד בגניבת המחשב והתפילין מהחרדיחזקי שטרן|09:36אולי גם יעניין אותך:בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשטאיציק אוחנה וקובי ישראל|09:20הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה: "תפסיקו! מה יש לכם מבני התורה?"חזקי שטרן|08:52אירוע חריג ואלים בבית הכנסת: מתפלל דקר ביד מתפלל אחרכיכר השבת|07:54
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