מבזקים נוספים
משרד הבריאות מזהיר את תושבי כרמיאל: לא לשתות ואף לא לצחצח שיניים מהמים בברז
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים לפני שתייה וצחצוח שיניים בכרמיאל • התושבים מתבקשים להרתיח את המים עד להודעה חדשה | ההנחיות המלאות (בארץ)בני סולומון
התפילות עזרו: האדמו"ר מויז'ניץ עבר בהצלחה את ההליך הרפואי בליבו; זה מצבו
הטיפול הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, הסתיים בהצלחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם • פרופ' דוד לוריא ביצע את ההשתלה | האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה רפואית (חסידים)כיכר השבת
התפילות עזרו: האדמו"ר מויז'ניץ עבר בהצלחה השתלת קוצב לב בהדסה
הטיפול הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, הסתיים בהצלחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם • פרופ' דוד לוריא ביצע את ההשתלה | האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה רפואית (חסידים)כיכר השבת
בשורות טובות מהדסה; האדמו"ר מויז'ניץ עבר בהצלחה השתלת קוצב לב
לאחר שעות ארוכות של תפילה, התבשרו אלפי חסידי ויז'ניץ כי ההליך הרפואי שעבר האדמו"ר הבוקר בבית החולים הדסה עין כרם הסתיים בהצלחה • האדמו"ר יישאר להשגחה בימים הקרובים, וצפוי לשוב למעונו בקריית ויז'ניץ לקראת יום הכיפורים (חסידים)חיים רוזנבוים
ממדאני בלי סיווג ביטחוני: עדיין לא יכול לקבל תדרוכים מסווגים
תשעה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, ראש העיר זוהראן ממדאני עדיין ללא גישה למידע מסווג על איומי טרור • העיכוב מגביל את יכולתו להגיב לאירועי חירום | המצב הרגיש על רקע פתיחת העצרת הכללית של האו"ם (בעולם)יוסי נכטיגל
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים בכרמיאל בעקבות תוצאות חריגות
משרד הבריאות הורה על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בכרמיאל, בעקבות קבלת תוצאות דיגום חריגות. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה.יוסי נכטיגל
תאונת דרכים באשקלון: אישה במצב בינוני ונפגע קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב הטוחן באשקלון. צוותי מד"א מפנים לבית החולים ברזילי אישה בת 45 במצב בינוני עם חבלה בחזה, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
לאחר שסירב להתפנות בליל החג; האדמו"ר ממודז'יץ עבר צינתור בלבו
לאחר שאושפז בליל ראש השנה וחזר להתפלל מוסף כשהוא עובר לפני התיבה, האדמו"ר ממודז'יץ עבר הבוקר צינתור בליבו. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלמה (חסידים)חיים רוזנבוים