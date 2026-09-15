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חילוץ ללא גובלות

מחסיר פעימה: חילוץ 200 מטרים מעל התהום עם חבל דק 

מטפס נפצע בנפילה ממצוק בסיירה נבדה | צוותי החילוץ הוזעקו למקום והמסוק התקרב אל דופן הצוק בתמרון עוצר נשימה (חדשות בעולם)

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דרמה בגובה מאות מטרים: סרטון דרמטי שפורסם בימים האחרונים מתעד את חילוצו של מטפס שנפצע לאחר שנפל ממצוק בגובה של כ־213 מטרים באזור מאגר קורטרייט שבסיירה נבדה בקליפורניה.

האירוע התרחש ביום שישי, 11 בספטמבר, באזור המכונה Power Dome, לפי הרשויות, המטפס נפל מהחלק התלול של המצוק ונזקק בדחיפות לחילוץ ולטיפול רפואי.

בשעה 12:45 בצהריים התקבלה בקשת חילוץ, ומסוק של יחידת התעופה של משטרת התנועה של קליפורניה הוזנק מבסיסו בנמל התעופה פאסו רובלס. אל צוות המסוק הצטרף טכנאי חילוץ ממשרד השריף של מחוז פרזנו.

מחסיר פעימה: חילוץ 200 מטרים מעל התהום עם חבל דק
מחסיר פעימה: חילוץ 200 מטרים מעל התהום עם חבל דק (צילום: יחידת התעופה של משטרת הכבישים המהירים של קליפורניה,)

בתיעוד שפורסם כעת נראה המסוק מתקרב אל המצוק, בעוד צוותי החילוץ פועלים לחלץ את המטפס הפצוע מהגובה העצום. באמצעות כבל ההרמה של המסוק הצליחו המחלצים להגיע אליו, להעלות אותו אל המסוק ולהעביר אותו לאמבולנס שהמתין באזור.

החילוץ דרש פעולה משותפת של כמה גופים, בהם משרד השריף של מחוז פרזנו, משטרת התנועה של קליפורניה, צוותי כיבוי, מתנדבי תחנת הכיבוי של שאבר לייק ושירות היערות האמריקני.
חילוץקליפורניהמסוקיםטיפוס הריםסיירה נבדה

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1
מטורף
יוסף

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