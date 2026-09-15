האזינו מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00 לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM) אשאריאל שרפרכיכר השבת | 14:00 חדשות כיכר FM מהדורת 14:00 - צילום: כיכר השבת 10100:00/2:07חדשות כיכר FM מהדורת 14:00 (צילום: כיכר השבת )סערה בבנגקוק: המכתב הדרמטי שהגיע לבית חב"ד שעות לפני החגדניאל הרץ|11:05דולב דוידוביץ' עולה להתקפה: "החרדים עסוקים רק 'במה לא' - וזה מתפוצץ לנו בפנים" • ריאיון מאתגראלי גוטהלף|13:25מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00 כיכר השבתחדשותאריאל שרפר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעודחזקי שטרן|11:02התרגיל המבריק לגנב שנחשד בגניבת המחשב והתפילין מהחרדיחזקי שטרן|09:36בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשטאיציק אוחנה וקובי ישראל|09:20אולי גם יעניין אותך:הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה: "תפסיקו! מה יש לכם מבני התורה?"חזקי שטרן|08:52אירוע חריג ואלים בבית הכנסת: מתפלל דקר ביד מתפלל אחרכיכר השבת|07:54המודחים לצד החדשים: נציגי 'דגל התורה' התכנסו לראשונה ביחד | כך זה נראהחזקי שטרן|07:39
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