אוקראינה תקפה הלילה באמצעות כטב"מים בית זיקוק רוסי, למרות הצהרת הנשיא טראמפ אתמול כי שתי המדינות הגיעו להסכמה על אי תקיפה הדדית של מתקני אנרגיה. זלנסקי הודיע על תקיפות נגד בתי זיקוק בסיזראן, מפעל לייצור כטב"מים בטגנרוג ואתר שיגור במחוז אוריול, והוסיף: "רוסיה ממשיכה לתקוף את תשתיות האנרגיה שלנו, והתגובה שלנו משמעותית". הקרמלין הגיב כי הצעת טראמפ להפסקת אש שתכלול הפסקת תקיפות על יעדי אנרגיה היא "רעיון טוב".

קובי אטינגר