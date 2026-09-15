מבזקים נוספים
אהרן ברק חוגג 90 | יצאנו למסע בעקבות האיש ששינה את כללי המשחק בישראל
אהרון ברק מציין יום הולדת 90, כמעט שני עשורים לאחר פרישתו, התפיסה המשפטית שהוביל עדיין עומדת בלב המחלוקת בישראל. מפסילת חוקי הכנסת ועד הדרך שבה מפרשים חוזה, אלו פסקי הדין ששינו את בג"ץ (משפט)משה כהן
מחסיר פעימה: חילוץ 200 מטרים מעל התהום עם חבל דק
מטפס נפצע בנפילה ממצוק בסיירה נבדה | צוותי החילוץ הוזעקו למקום והמסוק התקרב אל דופן הצוק בתמרון עוצר נשימה (חדשות בעולם)דני שפיץ
משרד הבריאות מזהיר את תושבי כרמיאל: לא לשתות ואף לא לצחצח שיניים מהמים בברז
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים לפני שתייה וצחצוח שיניים בכרמיאל • התושבים מתבקשים להרתיח את המים עד להודעה חדשה | ההנחיות המלאות (בארץ)בני סולומון
התפילות עזרו: האדמו"ר מויז'ניץ עבר בהצלחה השתלת קוצב לב בהדסה
הטיפול הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, הסתיים בהצלחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם • פרופ' דוד לוריא ביצע את ההשתלה | האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה רפואית (חסידים)חיים רוזנבוים
חיסול כפול בעזה: מפקד פלוגה בחמאס ומחבל נוסף חוסלו בתקיפה מדויקת
רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, חוסל בחאן יונס • מחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה, חוסל בעיר עזה | שני המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
ממדאני בלי סיווג ביטחוני: עדיין לא יכול לקבל תדרוכים מסווגים
תשעה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, ראש העיר זוהראן ממדאני עדיין ללא גישה למידע מסווג על איומי טרור • העיכוב מגביל את יכולתו להגיב לאירועי חירום | המצב הרגיש על רקע פתיחת העצרת הכללית של האו"ם (בעולם)יוסי נכטיגל
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים בכרמיאל בעקבות תוצאות חריגות
משרד הבריאות הורה על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בכרמיאל, בעקבות קבלת תוצאות דיגום חריגות. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה.יוסי נכטיגל
תאונת דרכים באשקלון: אישה במצב בינוני ונפגע קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב הטוחן באשקלון. צוותי מד"א מפנים לבית החולים ברזילי אישה בת 45 במצב בינוני עם חבלה בחזה, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן