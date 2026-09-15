תשעה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, ראש העיר זוהראן ממדאני עדיין ללא גישה למידע מסווג על איומי טרור • העיכוב מגביל את יכולתו להגיב לאירועי חירום | המצב הרגיש על רקע פתיחת העצרת הכללית של האו"ם (בעולם)

יוסי נכטיגל