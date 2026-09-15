מחסיר פעימה: חילוץ 200 מטרים מעל התהום עם חבל דק 

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אוקראינה תקפה בית זיקוק רוסי למרות הסכמת טראמפ על הפסקת תקיפות אנרגיה
אוקראינה תקפה הלילה באמצעות כטב"מים בית זיקוק רוסי, למרות הצהרת הנשיא טראמפ אתמול כי שתי המדינות הגיעו להסכמה על אי תקיפה הדדית של מתקני אנרגיה. זלנסקי הודיע על תקיפות נגד בתי זיקוק בסיזראן, מפעל לייצור כטב"מים בטגנרוג ואתר שיגור במחוז אוריול, והוסיף: "רוסיה ממשיכה לתקוף את תשתיות האנרגיה שלנו, והתגובה שלנו משמעותית". הקרמלין הגיב כי הצעת טראמפ להפסקת אש שתכלול הפסקת תקיפות על יעדי אנרגיה היא "רעיון טוב".קובי אטינגר
אהרן ברק חוגג 90 | יצאנו למסע בעקבות האיש ששינה את כללי המשחק בישראל
אהרון ברק מציין יום הולדת 90, כמעט שני עשורים לאחר פרישתו, התפיסה המשפטית שהוביל עדיין עומדת בלב המחלוקת בישראל. מפסילת חוקי הכנסת ועד הדרך שבה מפרשים חוזה, אלו פסקי הדין ששינו את בג"ץ (משפט)משה כהן
משרד הבריאות מזהיר את תושבי כרמיאל: לא לשתות ואף לא לצחצח שיניים מהמים בברז
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים לפני שתייה וצחצוח שיניים בכרמיאל • התושבים מתבקשים להרתיח את המים עד להודעה חדשה | ההנחיות המלאות (בארץ)בני סולומון
התפילות עזרו: האדמו"ר מויז'ניץ עבר בהצלחה את ההליך הרפואי בליבו; זה מצבו
הטיפול הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, הסתיים בהצלחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם • פרופ' דוד לוריא ביצע את ההשתלה | האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה רפואית (חסידים)חיים רוזנבוים
התפילות עזרו: האדמו"ר מויז'ניץ עבר בהצלחה השתלת קוצב לב בהדסה
הטיפול הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, הסתיים בהצלחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם • פרופ' דוד לוריא ביצע את ההשתלה | האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה רפואית (חסידים)חיים רוזנבוים
חיסול כפול בעזה: מפקד פלוגה בחמאס ומחבל נוסף חוסלו בתקיפה מדויקת
רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, חוסל בחאן יונס • מחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה, חוסל בעיר עזה | שני המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
ממדאני בלי סיווג ביטחוני: עדיין לא יכול לקבל תדרוכים מסווגים
תשעה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, ראש העיר זוהראן ממדאני עדיין ללא גישה למידע מסווג על איומי טרור • העיכוב מגביל את יכולתו להגיב לאירועי חירום | המצב הרגיש על רקע פתיחת העצרת הכללית של האו"ם (בעולם)יוסי נכטיגל