טיסת בלהות: המטוס האיראני התפרק באוויר מעל הנוסעים

מבזקים נוספים
ניסו להבריח סמים לירדן, נתפסו ועכשיו הם מתמודדים עם כתב אישום חמור
בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון, כתב אישום הוגש נגד 4 נאשמים בגין פגיעה בריבונות המדינה בגבולות לאחר ניסיון ייצוא סמים למדינת ירדן בגבול המזרחיקובי רוזן
שבירת הכללים: ארה"ב החדירה נשק קטלני למסלול סביב כדור הארץ
השתיקה של שנים נשברה: הודעה דרמטית ויוצאת דופן מציגה עידן חדש ומאיים הרחק מעל כדור הארץ. ארה"ב מודה כי הציבה מערכות נשק קטלניות בחלל (חדשות בעולם)דני שפיץ
הולכת רגל נפגעה מרכב בחיפה ופונתה במצב בינוני
אישה בת 54 נפגעה הבוקר (שעה 06:34) מרכב סמוך לטיילת חוף הכרמל בחיפה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
הסינים בלחץ אדיר: אחרי ההכרזה החריגה של ארה"ב - היריבה כבר מאיימת
בעקבות הודעתה של ארה"ב כי היא מחזיקה בכלי נשק בחלל החיצון במסלול סביב כדור הארץ, סין מיהרה להגיב | כדרכם, הסינים לא הסתפקו באזהרות, אלא שיגרו איום די ברור אודות כוונתם להמשך (חדשות)ישראל גראדווהל
הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה
רחפן רוסי מסוגל לעקוף שיבושי תקשורת באמצעות סיב אופטי, אבל בסרטון שהופץ ברשת נראית אישה אוקראינית מנטרלת אותו (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מצמרר: המסוק התרסק באמצע שהעביר שידור חי - הצלמת וכלל הנוסעים נהרגו
מסוק של חברת חדשות התרסק במהלך צילומים בלוס אנג'לס, כאשר האירוע כולו תועד מתוך המסוק עצמו | כלל הנוסעים מתו בהתרסקות (חדשות)כיכר השבת
כ"ץ: ארה"ב לא תפרק את החמאס מנשקו, צה"ל ערוך להשלים את המשימה
שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי למרות התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות, "כולנו מבינים שזה לא יקרה". כ"ץ הוסיף כי "צה"ל ערוך בהינתן ההנחייה לחסל את החמאס ולהשלים את העבודה".כיכר השבת
החות'ים טוענים: הפלנו מטוס F-15 סעודי במחוז מארב
החות'ים פרסמו הודעה רשמית לפיה הפילו מטוס קרב מסוג F-15 של חיל האוויר הסעודי בשמי מחוז מארב בתימן.קובי אטינגר